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Baba Parası

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Baba Parası
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Filmin Konusu

Bir zengin, bir fakir, bir siyahi, bir beyaz, bir profesör, bir cahil, bir köylü, bir şehirli, bir Hıristiyan, bir Müslüman kardeş olabilir mi? Eğer yakın zamanda ölen, ülkenin en zengin insanının gayri meşru çocukları ve yasal varisleri olduklarını öğrenirlerse neden olmasın?

Kendilerine düşen payı almak için bekleyen kardeşler ikinci büyük şoku yaşarlar. Mirasın tamamına içlerinden sadece birisi sahip olabilecektir “en kötü olanı”. Ortada babasının mirasını koyduğu dev bir kasa vardır ve bu kasanın şifresini ancak babası gibi aç gözlü, düzenbaz, acımasız, zeki, uçarı çocuk bulabilecektir. Şifreyi bulmak için kardeşler arasında kıyasıya yarış başlar. Kardeşler, para için insanın ne kadar ileri gidebileceğinin komedisini sergilerler.

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