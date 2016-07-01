Mehmet varlıklı bir ailenin çocuğudur. Bir gece trafik kazasında annesini ve babasını kaybeder. Başına gelen bu kötü olay aslında onun için çok zor bir sürecin başlangıcıdır. Mehmet bir süre sonra annesinin ve babasının yaptığı dolandırıcılıklar yüzünden her şeyini kaybeder ve bir gece hayatına son vermeyi dener. Hastanede gözlerini açtığında karşısında babannesiZehra hanımı bulur. Babaannesi ona bundan sonraki tüm hayatını onu iyileştirmeye adayacağını söyler. Zehra hanım Mehmet'i alarak babasından kalma İstanbul'daki derme çatma eve gelir. Ailesinin yaptıklarından utanan ve bununla başa çıkamadığı için intihar eden Mehmet iyileşebilecek midir?