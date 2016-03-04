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Babalar Savaşıyor

Daddy´s Home

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Fragmanlar


Babalar Savaşıyor
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 6.1 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Babalar Savaşıyor, karısının iki çocuğuna en iyi üvey baba olmak için çabalayan, ancak çocukların başıboş gerçek babalarının (Wahlberg) gelmesiyle çocukların sevgisi için rekabet etmek zorunda kalan iyi huylu bir radyo yöneticisinin (Ferrell) karşılaştığı sorunları konu alıyor.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • Guldurmedi... Cok bekledik ama guldurmedi 2. Yarısında cıktık

  • guzel bir film olmus ilk 15 dakikasi sikici gelebilir sonrasi komik 10 uzerinden9 puan

  • sevgilinizle esinizle cocugunuzla arkadasinizla her turlu yakininizla keyifle izleyebileceginiz harika olmus film 10 uzerinden 20 puanlik film ne dusunuyorsun hadi filme bekleme git

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Oyuncular ve ekip

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