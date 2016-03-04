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Babalar Savaşıyor
Daddy´s Home
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- IMDB Puanı : 6.1 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :4 Mart 2016
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Filmin Konusu
Babalar Savaşıyor, karısının iki çocuğuna en iyi üvey baba olmak için çabalayan, ancak çocukların başıboş gerçek babalarının (Wahlberg) gelmesiyle çocukların sevgisi için rekabet etmek zorunda kalan iyi huylu bir radyo yöneticisinin (Ferrell) karşılaştığı sorunları konu alıyor.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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Guldurmedi... Cok bekledik ama guldurmedi 2. Yarısında cıktık
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guzel bir film olmus ilk 15 dakikasi sikici gelebilir sonrasi komik 10 uzerinden9 puan
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sevgilinizle esinizle cocugunuzla arkadasinizla her turlu yakininizla keyifle izleyebileceginiz harika olmus film 10 uzerinden 20 puanlik film ne dusunuyorsun hadi filme bekleme git
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