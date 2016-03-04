Babalar Savaşıyor, karısının iki çocuğuna en iyi üvey baba olmak için çabalayan, ancak çocukların başıboş gerçek babalarının (Wahlberg) gelmesiyle çocukların sevgisi için rekabet etmek zorunda kalan iyi huylu bir radyo yöneticisinin (Ferrell) karşılaştığı sorunları konu alıyor.