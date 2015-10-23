Babalar ve Kızları, eşinin ölümünden sonra 5 yaşındaki küçük kızına tek başına ebeveynlik yapmaya çalışan ve geçirdiği nöbetler dolayısıyla tüm hayatı değişen bir babanın, kızıyla kurmaya çalıştığı bağın ve yazarlık kariyerindeki inanılmaz değişimin hikayesini anlatıyor.