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Babalar ve Kızları
Fathers and Daughters
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- IMDB Puanı : 7.1 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD, İtalya
- Gösterim Tarihi :23 Ekim 2015
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- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :116 dk.
Filmin Konusu
Babalar ve Kızları, eşinin ölümünden sonra 5 yaşındaki küçük kızına tek başına ebeveynlik yapmaya çalışan ve geçirdiği nöbetler dolayısıyla tüm hayatı değişen bir babanın, kızıyla kurmaya çalıştığı bağın ve yazarlık kariyerindeki inanılmaz değişimin hikayesini anlatıyor.
Galeri
Yorumlar
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Çocuklukta yaşanılan travmaların insanın hayatını nasıl etkilediğini konu alan ve bunu müthiş bir örnek seçerek anlatan güzel bir film... Russel Crowe\'un nöbet geçirme sahneleri o kadar gerçekçi ki...
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