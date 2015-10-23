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Babalar ve Kızları

Fathers and Daughters

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Fragmanlar


Babalar ve Kızları
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 7.1 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Babalar ve Kızları, eşinin ölümünden sonra 5 yaşındaki küçük kızına tek başına ebeveynlik yapmaya çalışan ve geçirdiği nöbetler dolayısıyla tüm hayatı değişen bir babanın, kızıyla kurmaya çalıştığı bağın ve yazarlık kariyerindeki inanılmaz değişimin hikayesini anlatıyor.

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Yorumlar

  • Çocuklukta yaşanılan travmaların insanın hayatını nasıl etkilediğini konu alan ve bunu müthiş bir örnek seçerek anlatan güzel bir film... Russel Crowe\'un nöbet geçirme sahneleri o kadar gerçekçi ki...

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Oyuncular ve ekip

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