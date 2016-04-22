İstanbul yer altı aleminin raconunu kesen, Babaların Babası Necdet Çetin, birlikte iş yaptığı diğer mafya babalarının arkasından iş çevirdiğini öğrenir. Kendisinin kesinlikle karşı olmasına rağmen uyuşturucu işi yaptıklarını öğrenen Çetin, onlara bir ders vermek için harekete geçer.

Alemdeki herkesin saygı duyduğu Nejdet Çetin, hem uyuşturucu trafiğini hem de para takasını engellemek için bir plan yapar. Ancak tüm bunlar olurken Çetin'e suikast düzenlenir. Beklenmedik bir şekilde vurulan Babaların Babası Nejdet Çetin, hastaneye kaldırılır.

Yüklü miktardaki uyuşturucu ve paranın aniden ortadan kaybolması bomba etkisi yaratır. Tüm bunların üzerine bir de Necdet Çetin suikastı da eklenince herkes alemin tanınan bir diğer ismi Tarık Tenekeci'den şüphelenmeye başlar. Necdet Çetin zamanında Tenekeci'nin sevgilisini elinden almıştır ve aralarında büyük husumet vardır. Tüm suçlar üstüne kalan Tarık, kendini aklamaya çalışırken Necdet Çetin' in Berk adında bir oğlu olduğu ortaya çıkar. Nejdet Çetin, Tarık Tenekeci'nin eski sevgilisinden olan oğlunu bulmak için adamlarını gönderir.

Berk babasıyla tamamen zıt karakterdedir. Konservatuar mezunu Berk'in tek hayali baş balet olmaktır. Balerin kız arkadaşı İnci ile aynı evi paylaşan Berk, çok kibar ve kendi halinde bir gençtir. Necdet, mafya ile uzaktan yakından alakası olmayan oğlunu yerine geçmesi için ikna etmeye çalışır. Ve onu yetiştirmesi için en güvendiği adamı sağ kolu olan Mahmut'a emanet eder. Amacı Berk'i yetiştirip yeraltı alemini bitirmek, uyuşturucu işi yapan mafya babalarına ceza kesmektir. Nejdet'in baş düşmanı Tarık Tenekeci Berk'in varlığını öğrendiğince ortalık iyice karışır. Herkes birbirinden intikam almak için plan yaparken düğümü Tarık Tenekeci'nin kardeşi Niyazi hiç beklenmedik bir şekilde çözecektir.