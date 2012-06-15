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Babam İçin

Will

2 kişi izlemiş. | 10 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Babam İçin
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 6.9 / 10
  • Filmin Puanı : 7.2 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (10 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

On bir yaşındaki Will, Liverpool futbol takımının dünyadaki en iyi taraftarıdır. Uzun zamandır ortalarda olmayan babası, İstanbul’da Liverpool’un oynayacağı yılın en büyük maçı için iki biletle aniden çıkagelir. Ancak Türkiye seyahatı öncesi Will’in babası aniden ölür. Bu seyahati gerçekleştirmeye kararlı olan Will, arkadaşlarının teşviki ile babasının anısını yaşatmak ve çok sevdiği Liverpool FC’nin yanında olmak için kendi başına yola çıkar.

Galeri

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Yorumlar

  • 10 üzerinden alsa alsa bence bu film sadece ve sadece 5 alır başka bi işe yaramaz

  • vakit kaybı.

  • puanım 6,5/10

  • bomba gibi bir film bence!

  • tam zamanında vizyona giriyor.

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Oyuncular ve ekip

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