Babam İçin

On bir yaşındaki Will, Liverpool futbol takımının dünyadaki en iyi taraftarıdır. Uzun zamandır ortalarda olmayan babası, İstanbul’da Liverpool’un oynayacağı yılın en büyük maçı için iki biletle aniden çıkagelir. Ancak Türkiye seyahatı öncesi Will’in babası aniden ölür. Bu seyahati gerçekleştirmeye kararlı olan Will, arkadaşlarının teşviki ile babasının anısını yaşatmak ve çok sevdiği Liverpool FC’nin yanında olmak için kendi başına yola çıkar.