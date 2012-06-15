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Babam İçin
Will
2 kişi izlemiş. | 10 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.9 / 10
- Filmin Puanı : 7.2 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Spor, Aile
- Yapım Yılı :2011
- Ülke : İngiltere
- Gösterim Tarihi :15 Haziran 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :102 dk.
- Dağıtıcı :Tiglon
Filmin Konusu
On bir yaşındaki Will, Liverpool futbol takımının dünyadaki en iyi taraftarıdır. Uzun zamandır ortalarda olmayan babası, İstanbul’da Liverpool’un oynayacağı yılın en büyük maçı için iki biletle aniden çıkagelir. Ancak Türkiye seyahatı öncesi Will’in babası aniden ölür. Bu seyahati gerçekleştirmeye kararlı olan Will, arkadaşlarının teşviki ile babasının anısını yaşatmak ve çok sevdiği Liverpool FC’nin yanında olmak için kendi başına yola çıkar.
Galeri
Yorumlar
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10 üzerinden alsa alsa bence bu film sadece ve sadece 5 alır başka bi işe yaramaz
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vakit kaybı.
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puanım 6,5/10
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bomba gibi bir film bence!
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tam zamanında vizyona giriyor.
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