Sinema>Film Arşiv > Babamın Kanatları
Babamın Kanatları
1 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 8.8 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :2 Aralık 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :101 dk.
Filmin Konusu
İbrahim ve yeğeni Yusuf İstanbul'da lüks bir şantiyede çalışan inşaat işçileridir. İbrahim ileri seviyede akciğer kanseri olduğunu öğrenir. Yaşlı ve hasta İbrahim'in tersine Yusuf hırslı ve gelecek için umut dolu bir gençtir.
Zorlu ve güvenliksiz koşullarda çalışmalarının bir sonucu olarak bir işçi yüksekten düşerek hayatını kaybeder. Firma ise olayın hukuki sorumluluğunu atmak için ölen işçinin ailesine kan parası teklif eder. İbrahim bu olayı duyduğunda ailesini düşünmeye başlar. Depremzede olan ailesi de yeni bir ev sahibi olmaya hak kazanmış olsa da uzun yıllar sürecek taksitleri ödemek zorundadır. Ancak para yoktur. Kanseri İbrahim'i eninde sonunda ölüme götüreceği için aklında şu soru canlanır: Bir insanın hayatının değeri nedir ve bu neye mal olur?
Galeri
Yorumlar
-
Günümüz problemlerinden birine ışık tutan film kendini seyrettiriyor. Görüntü yönetmeliği anlamında beğenmesem de senaryo ve oyunculuklar harika.
-
Güzel
-
Günümüz problemlerinden birini işlemiş yönetmen. Görüntü yönetmeliği açısından çok beğenmesem de senaryo ve oyunculuklar harika.
-
güzel beğendim
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.