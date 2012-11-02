Babamın Sesi
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2011
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :2 Kasım 2012
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Dağıtıcı :Tiglon
Filmin Konusu
Basê Elbistan’da yalnız başına yaşar. Hayatındaki tek beklentisi büyük oğlu Hasan’ın evine dönüp herkes gibi bir hayat kurmasıdır. Eve gelen sessiz telefonların Hasan’dan geldiğine inanmaktadır. Aynı günlerde Diyarbakır’da yaşayan küçük oğlu Mehmet baba olacağının haberini alır. Yeni bir eve taşınır. Eşyaların arasında babasına gönderilmek üzere kaydedilmiş annesinin ve kendi çocukluk sesinin olduğu bir kaset bulur. Mehmet babasının kaydettiği kasetleri bulmak ve annesini Diyarbakır’da yaşamaya ikna etmek için Elbistan’a gider.
Mehmet, annesini Hasan’dan başka bir şey düşünmez halde bulduğunda yavaş yavaş onun dünyasına girmeye başlar. Base’nin yapmayı istediği tamiratları; bahçe işlerini yapar. Bir yandan da babasının gönderdiği kasetleri arar. Ancak Basê, geriye kalan kaset olmadığını söyleyerek Mehmet’i kasetlerin varlığından uzaklaştırmak istese de bunu başaramaz.
Mehmet kasetleri ararken ailesiyle ilgili bilmediklerini öğrenmeye başlayacaktır.
Galeri
Yorumlar
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çok doğalında bir film olmuş .. vermek istediği bazı mesajlar var içinde ama belli ki bazıları o mesajı alamamış..
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İki Dil Bir Bavul gibi belgesel tadında samimi bir işten sonra çekimleri daha profesyonel ama içi boş bir film olmuş. Şunu öğrenmek gerekir ki durağan film çekmek ne marifettir ne de sanattır...
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Bu filmin ne kadar gereksiz bir yapım olduğunu yapımcılar politik nedenlerden dolayı anlamıyorlar.anlasalardı ellerindeki öyküyü,mükemmele taşırlardı.İnsana insanı insanca anlatırlardı.Tabii ki anlatmak ta beceri ister...
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Yönetmen para sıkıntısı çekiyor galiba. Bütün oyuncular akraba.
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Filmin çekilme amacını, hatta neden bu dönemde çekildiğini anlayabiliyorum ama biraz daha farklı bir iş beklerdim, akmayan diyaloglar var filmde, ama görüntüleri çok beğendim ve başroldeki oyuncu hiç konuşmasın çok dramatik bir yüzü var, sessiz sahnelerde daha etkileyici gözüküyor.