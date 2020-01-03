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Bacurau

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Bacurau
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Bacurau, yeni filmi için Brezilya’ya giden bir film yapımcısının hikayesini konu ediyor. Belgesel yapmak için Brezilya’nın bir köyüne giden bir film yapımcısı, köyde zaman geçirdikçe, halkın aslında hiç de göründüğü gibi olmadığını keşfeder.

Galeri

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