Bacurau, yeni filmi için Brezilya’ya giden bir film yapımcısının hikayesini konu ediyor. Belgesel yapmak için Brezilya’nın bir köyüne giden bir film yapımcısı, köyde zaman geçirdikçe, halkın aslında hiç de göründüğü gibi olmadığını keşfeder.