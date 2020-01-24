Bad Boys: Her Zaman Çılgın

Bad Boys For Life, uyuşturucuya karşı savaş açan iki polisin yaşadığı macerayı konu ediyor. Mike Lowery ve Marcus Burnnet, narkotikten sorumlu olan iki polistir. Mike Lowery, orta yaş krizinin etkileri ile baş etmeye çalışırken, Marcus Burnett polis müfettişi olarak kariyerine devam eder. İkili, bu sefer bir uyuşturucu baronu olan Armando Armas’ın peşine düşer. Ancak Armando’yu yakalamak pek de kolay değildir. Aynı zamanda soğukkanlı bir katil olan Armando’nun peşine düşen ikili, kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulur.