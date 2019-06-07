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Bağcık

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Bağcık
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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  • Tür :Dram
  • Yapım Yılı :2019
  • Gösterim Tarihi :7 Haziran 2019

 

Filmin Konusu

Bağcık, ebeveynlerinin ölümünün ardından hayatta kalmaya çalışan iki kız kardeşin hikayesini konu ediyor. İki kız kardeş, anne ve babalarının ölümünün ardından yapayalnız kalır. Anneannelerinin tam da bu sırada Kanada’ya gitmiş olması her şeyi daha da zorlaştırır. Kısa bir süreliğine amcalarının evinde kalmak için Bodrum’a giderler. Amcası kızlara bakması için bir pilates hocası ile anlaşır. Kısa süre sonra ise amcaları ve pilates hocası arasında bir yakınlaşma başlar. Kardeşler, yeni yaşamlarından oldukça mutludur ve anneannelerinin yanına Kanada’ya gitmek istemezler. Amcaları engelli olduğundan kardeşlerin yanında kalmasını başlarda pek istemez. Tam fikrini değiştirmişken sevdiği kadının sakladığı sırları olduğunu öğrenir ve her şey alt üst olur. Kızlar amcalarının yanında kalabilecek midir?

Galeri

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