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Bağlılık Aslı
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Filmin Konusu
Genç bir kadın olan Aslı, doğum sonrası işe başlamak için gün saymaktadır. İşe başlamak için bakıcı arayışına giren Aslı, uzun araştırmalardan sonra kendisi gibi bir bebeği olan Gülnihal adında bir bakıcı bulur. Gülnihal'in bebeğine bakması için Aslı'nın hayatına girmesi, Aslı'nın kaçtığı gerçeklerle yüzleşmesine neden olur.
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