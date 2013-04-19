Bahar İsyancıdır
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 5.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :19 Nisan 2013
Filmin Konusu
Film, 90′lı yılların ortalarından, 2000’li yılların başlangıcına, oradan da günümüze uzanan bir zaman diliminde, bir tiyatro topluluğunun, Oyuncular Kumpanyası’nın öyküsünü beyazperdeye getiriyor. 12 Eylül’ün gölgesinde yetişen, etik ve kültürel değerlerin liberal ekonomilerle değiştiği tarihsel bir süreçte yaşayan gençlerin tiyatro yoluyla direnişi.
Galeri
Yorumlar
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filmde emeği geçen herkesin ellerine sağlık. böyle kaliteli yapımlar gördükçe mutlu oluyorum
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neyseki atlas sineması var. umarım o da emeğin kaderini paylaşmaz
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flimin konusu pek ilgimi çekmedi ama resimlere hayran kaldım. görsellik on numara. bu işi bilen kişilerin elinden çıktığı belli
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tek kopya ile vizyona giren bir yapım. destek olalım arkadaşlar. film beyoğlu atlas sinemasında oynuyo. bu haftasonu değişik bi şey yapın ve bu filmi görün!