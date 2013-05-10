Sinema>Film Arşiv > Bahar Tatili - Spring Breakers
Bahar Tatili
Spring Breakers
1 kişi izlemiş. | 34 kişi izlemek istiyor.
Fragmanlar
- IMDB Puanı : 5.3 / 10
- Filmin Puanı : 7.6 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Gerilim, Suç
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :10 Mayıs 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :94 dk.
Filmin Konusu
Brit, Candy, Cotty ve Faith beraber büyümüşlerdir. Dört genç kızın amacı üniversitenin bahar tatilinde sıkıcı hayatlarından uzaklaşıp biraz macera yaşamak tır. Zor yollarla denkleştirdikleri paralarının bekledikleri bahar tatilleri yetmeyeceğini anladıklarında akıllarına çılgınca bir fikir gelir. Hayatları boyunca kurdukları hayal için bir yeri soyarlar.
Galeri
Yorumlar
-
yurt dışında oldukça ilgi gören bi film. ünlü bayan oyuncular kadar james franconun performansı için de izlenmeli
-
çoğu insan afişine kanıp gidicek bence hiçbir şey vermeyen bi film
-
haftanın kaçırılmıcak filmi budur
-
bence bu film gişe rekoru kırar türkiyede
-
izleyen var mı?
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.
Oyuncular ve ekiptümü >>
TAKİP ET
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Bahar Tatili filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Bahar Tatili filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.