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Bahar Tatili

Spring Breakers

1 kişi izlemiş. | 34 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Bahar Tatili
  • IMDB Puanı : 5.3 / 10
  • Filmin Puanı : 7.6 /10  - filmin yorumlarını oku
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     (19 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Brit, Candy, Cotty ve Faith beraber büyümüşlerdir. Dört genç kızın amacı üniversitenin bahar tatilinde sıkıcı hayatlarından uzaklaşıp biraz macera yaşamak tır. Zor yollarla denkleştirdikleri paralarının bekledikleri bahar tatilleri yetmeyeceğini anladıklarında akıllarına çılgınca bir fikir gelir. Hayatları boyunca kurdukları hayal için bir yeri soyarlar.

Galeri

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Yorumlar

  • yurt dışında oldukça ilgi gören bi film. ünlü bayan oyuncular kadar james franconun performansı için de izlenmeli

  • çoğu insan afişine kanıp gidicek bence hiçbir şey vermeyen bi film

  • haftanın kaçırılmıcak filmi budur

  • bence bu film gişe rekoru kırar türkiyede

  • izleyen var mı?

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Oyuncular ve ekip

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