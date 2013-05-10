Bahar Tatili

Brit, Candy, Cotty ve Faith beraber büyümüşlerdir. Dört genç kızın amacı üniversitenin bahar tatilinde sıkıcı hayatlarından uzaklaşıp biraz macera yaşamak tır. Zor yollarla denkleştirdikleri paralarının bekledikleri bahar tatilleri yetmeyeceğini anladıklarında akıllarına çılgınca bir fikir gelir. Hayatları boyunca kurdukları hayal için bir yeri soyarlar.