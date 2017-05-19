Bahtiyar Bahtıkara

Bahtiyar Hoca, annesi yüzünden 36 kez 'evlenememiş' bir garip medyumdur. Fakat Bahtiyar Hoca, kaderine ve annesine karşı gelip, yeğenlerinin açtığı türlü sorunlara da rağmen, köye yeni taşınan, daha önce başından 2 başarısız evlilik geçen Pakize ile evlenmeyi kafaya koyacaktır.