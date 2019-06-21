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Bahtsız Bedri
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Filmin Konusu
Bedri ve Kazım adındaki iki kafadarın başından geçenlerin konu edildiği, komedi türündeki "Bahtsız Bedri"filminin oyuncu kadrosunda Adem Sincar, Bülent Erhan, Şevki Özcan, Ali Tutal, Ercan Aydın, Yavuz Karakaş, Cemil Uçar, Esin Civangil gibi isimler yer alıyor.
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