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Bak Şu Leyleğe

A Stork's Journey

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Bak Şu Leyleğe
  • IMDB Puanı : 5.9 / 10
  • Filmin Puanı : 5.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Kendini leylek zanneden ama aslında bir serçe olan Richard, leylek ailesine onlardan biri olduğunu ispat etmek için Afrika'ya doğru yola çıkar.

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