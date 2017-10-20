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Bak Şu Leyleğe
A Stork's Journey
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- IMDB Puanı : 5.9 / 10
- Filmin Puanı : 5.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD, Almanya, Belçika, Lüksemburg, Norveç
- Gösterim Tarihi :20 Ekim 2017
- Yönetmen :
Filmin Konusu
Kendini leylek zanneden ama aslında bir serçe olan Richard, leylek ailesine onlardan biri olduğunu ispat etmek için Afrika'ya doğru yola çıkar.
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