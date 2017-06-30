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Bakıcı

Inconceivable

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Fragmanlar


Bakıcı
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 4.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Gizemli genç kadın Katie ve kızı geçmişinden kaçmak için yeni bir kasabaya taşınırlar. Burada kendisi gibi anne ve geniş bir aile sahibi olan Angela ile kısa sürede sıkı bir arkadaşlık kurarlar. Bir anda samimi olmaya başlayan Katie ve Angela'nın arkadaşlığı, Angela ile eşi Brian'ın Katie'ye dadılık ve misafir evinlerinde yaşama teklifi ile yön değiştirir. Katie'nin zaman içerisinde ortaya çıkan, Morganlar'ın kızlarına karşı olan takıntılı davranışları ve bitmek bilmeyen yalanlarını farkeden Angela ve Brian, Katie'nin ailelerini dağıtmaya uğraştığını farkederler.

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Yorumlar
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