Balayı
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 4.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Ülkenin en zengin iş adamlarından biri olan Uğur, çok ünlü bir oyuncu olan eşi Gül’ü, sürpriz balayı için Kaleköy’e götürür. Uğur, Gül ile başbaşa kalmak için köylüleri köyden göndermiştir. Balayından bir hafta önce tanışmış ve yıldırım nikâhı ile evlenmiş çift, günler geçtikçe ilişkileri ile ilgili bir hesaplaşmanın içine girerler. Uğur’a göre Gül, dilinin altında bir bakla saklıyor gibidir. Zaman geçtikçe çiftin arasındaki bu gerilimli durum çözülmez ve Uğur bu saklı olanı ortaya çıkardığında kıyamet kopar.
Galeri
Yorumlar
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Hafif Aşk Temalı Bir Film,Zamana Yazık Diyebilirim...
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bence sevimli bi filme benziyo
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başrol oyuncularını tanımıyoruz sırf 14 şubat için vizyona girmiş bi yapım gibi
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giden var mı nasıl bi film merak ediyorum?