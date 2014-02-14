Ülkenin en zengin iş adamlarından biri olan Uğur, çok ünlü bir oyuncu olan eşi Gül’ü, sürpriz balayı için Kaleköy’e götürür. Uğur, Gül ile başbaşa kalmak için köylüleri köyden göndermiştir. Balayından bir hafta önce tanışmış ve yıldırım nikâhı ile evlenmiş çift, günler geçtikçe ilişkileri ile ilgili bir hesaplaşmanın içine girerler. Uğur’a göre Gül, dilinin altında bir bakla saklıyor gibidir. Zaman geçtikçe çiftin arasındaki bu gerilimli durum çözülmez ve Uğur bu saklı olanı ortaya çıkardığında kıyamet kopar.

