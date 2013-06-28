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Baldan Acı

More Than Honey

2 kişi izlemiş. | 4 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Baldan Acı
  • IMDB Puanı : 7.6 / 10
  • Filmin Puanı : 6.8 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Dünyanın doğal dengesini sağlayan mucizevi balarısının nesli tükenmek üzere. Tarım ilâçları, antibiyotikler, tek tip tarım ve kovanların taşınması nedeniyle kraliçe arı ve işçilerin yorgun düştüğü aşikâr. Mütevazı aile kovanlarından endüstriyel bal çiftliklerine arıların kaderini arayan yönetmen Markus Imhoof, bizi arıların mucizevi dünyasına götürüyor.

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Yorumlar

  • national geographicte her gün veriyolar zaten bunlardan

  • görüntüler muhteşemdi. kesinlikle sinemada izlenmesi gereken bi belgesel. sizi çok şaşırtacak

  • türü belgesel olunca nedense sadece bir kopyayla vizyona giren filmlerden biri. aslında şu an sinemada gösterilen pek çok filmden daha iyi. imdb puanından da bunu görebilirsiniz. hiç sıkılmadan çok basit bi şekilde anlatmak istediğini anlatıyor. görsellik muhteşem

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Oyuncular ve ekip

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