Baldan Acı
More Than Honey
- IMDB Puanı : 7.6 / 10
- Filmin Puanı : 6.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Belgesel
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Almanya
- Gösterim Tarihi :28 Haziran 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :90 dk.
Filmin Konusu
Dünyanın doğal dengesini sağlayan mucizevi balarısının nesli tükenmek üzere. Tarım ilâçları, antibiyotikler, tek tip tarım ve kovanların taşınması nedeniyle kraliçe arı ve işçilerin yorgun düştüğü aşikâr. Mütevazı aile kovanlarından endüstriyel bal çiftliklerine arıların kaderini arayan yönetmen Markus Imhoof, bizi arıların mucizevi dünyasına götürüyor.
Galeri
Yorumlar
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national geographicte her gün veriyolar zaten bunlardan
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görüntüler muhteşemdi. kesinlikle sinemada izlenmesi gereken bi belgesel. sizi çok şaşırtacak
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türü belgesel olunca nedense sadece bir kopyayla vizyona giren filmlerden biri. aslında şu an sinemada gösterilen pek çok filmden daha iyi. imdb puanından da bunu görebilirsiniz. hiç sıkılmadan çok basit bi şekilde anlatmak istediğini anlatıyor. görsellik muhteşem