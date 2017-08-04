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Balerin ve Afacan Mucit
Ballerina
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Fransa, Kanada
- Gösterim Tarihi :4 Ağustos 2017
- Yönetmen :
- Senarist :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :89 dk.
Filmin Konusu
Animasyon yapım Balerin ve Afacan Mucit, hayallerini gerçekleştirmek için yetimhâneden kaçan iki arkadaşın hikâyesini anlatıyor.
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