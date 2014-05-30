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Balık ile Kraker'in Maceraları

Fish N Chips, Best Enemies Forever

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Balık ile Kraker'in Maceraları
  • IMDB Puanı : 5.7 / 10
  • Filmin Puanı : 6.1 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Bir balık, bir kedi ve paylaşılamayan sihirli bir kemik! Brooklyn’li afacan kedi Kraker’e babası önemli bir görev verir: Atalarından kalma bir kemiği bulup getirmesi gerekmektedir. Fakat bu kemik, nesilden nesle aktarılarak sevimli Balık’ın eline düşmüştür. Kraker, arkadaşı Kuyruk’un da yardımıyla kemiği ele geçirmek için türlü türlü planlar yapar. Fakat her denemede akla gelmeyen engellerle karşılaşır. Üstelik Balık ile Kraker’in paylaşamadığı tek şey sihirli kemik değildir, aynı zamanda ikisi de aynı kıza aşıktır. Onlar artık ezeli düşmanlardır!

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