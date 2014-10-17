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Balık
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- IMDB Puanı : 5.8 / 10
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :17 Ekim 2014
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Filmin Konusu
Balık, insan doğa ilişkisi üzerine odaklanıyor. Bir gölün kıyısındaki küçük ve güzel bir balıkçı köyünde yaşayan balıkçı ailesinin hayatı doğa ile savaşa girişince yön değiştiriyor. Doğanın hor kullanılmasını ve insanın bundan zarar görmesi meselesini konu edinen film, doğa ile arasına eski zamanlarla kıyaslandığı zaman daha fazla mesafe koyan insanoğluna, doğaya karşı işlediği kabahati, mütevazi bir anımsatma girişimi olarak nitelenebilir.
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