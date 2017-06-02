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Bambaşka

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Fragmanlar


Bambaşka
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 5.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Doğa, hayat dolu, üniversiteli genç bir kızdır ve başına gelen trajik kaza sonucu; omurilik felci geçirerek belden aşağısının hissini kaybeder. Bu travma sonrası yaşamı tamamen değişen ve hayata olan heyecanını kaybeden Doğa, Yiğit ile tanışır ve onun sayesinde hayata tekrar tutunmayı dener. Yiğit, nişanlısı tarafından aldatılmış medyatik bir oyuncudur ve o da yaşadığı bu ruhsal yıkımı atlatmak istemektedir. Birbirlerine tutunan Yiğit ile Doğa’nın gerçek aşk ve huzurlu bir hayat için verecekleri tek savaş: Bedensel engelli bir insan ile bedensel engeli olmayan bir insanın birlikte yaşayabilme mücadelesi olacaktır.

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Yorumlar

  • Kadro iğrenç senaryo iğrenç hepsi iğrenç ucuz bir film 3310 la çekmişler sanki filmi

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Oyuncular ve ekip

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