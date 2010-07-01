Sinema>Film Arşiv > Ban sheng yuan
Ban sheng yuan
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : 7.1 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram
- Yapım Yılı :1997
- Ülke : Çin
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Zhiwen Wang , Changwei Liu , Qi Chen , Anita Mui , Leon Lai , Annie Wu , Lei Huang , You Ge
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :126 dk.
- Dağıtıcı :China Film Co-Production Corporation, Mandarin Fil
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.