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Bana Adını Sor

1 kişi izlemiş. | 15 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Bana Adını Sor
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 5.7 / 10
  • Filmin Puanı : 6.4 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Bir yetimhanede büyüyen ve birbirlerinden kopmamış iki arkadaşın tesadüfen karşılaştığı Merve, Hakan’a aşık olur. Tarık ise nişanlısı Merve’yi elinde tutmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Film, “Aşk mı, Emek mi?” sorusunu soruyor.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • rezalettt

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Oyuncular ve ekip

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