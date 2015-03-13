Bana Adını Sor

Bir yetimhanede büyüyen ve birbirlerinden kopmamış iki arkadaşın tesadüfen karşılaştığı Merve, Hakan’a aşık olur. Tarık ise nişanlısı Merve’yi elinde tutmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Film, “Aşk mı, Emek mi?” sorusunu soruyor.