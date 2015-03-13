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Bana Adını Sor
1 kişi izlemiş. | 15 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.7 / 10
- Filmin Puanı : 6.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :13 Mart 2015
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Bir yetimhanede büyüyen ve birbirlerinden kopmamış iki arkadaşın tesadüfen karşılaştığı Merve, Hakan’a aşık olur. Tarık ise nişanlısı Merve’yi elinde tutmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Film, “Aşk mı, Emek mi?” sorusunu soruyor.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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rezalettt
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