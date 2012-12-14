Bana Bir Soygun Yaz
Fragmanlar
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 6.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2012
- Gösterim Tarihi :14 Aralık 2012
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Filmin Konusu
Onur Ankara’ya bir işini çözmek için yola çıkarken, arkadaşı Hacamat Hüso ona, Ankara'da bir tanıdığı teslim edilmek üzere bir kutu şekerleme teslim eder.
Onur'un uzatmalı sevgilisi olan Leyla, aldatıldığı kanısına varır ve çıkan tartışma sonucu Onur'un bütün eşyalarını, şekerleme kutusu da dahil olmak üzere yakar. Onur, sokakta peş parasız kalınca çocukları arkadaşları soluğu Fiko ile Süleyman evinde alır. Fakat 2 gün sonra Hacamat Hüso adamları, üçünü de yaka paça evden çıkartarak bir depoya getirir ve güzelce döverler. Zira başlarına büyük bela sarmışlardır. Hüso'nun onur'a emanet ettiği ve Leyla'nın yaktığı şekerleme kutusunda şeker değil, teslim edilmesi gereken 50 bin euro vardır!
Galeri
Yorumlar
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çok komik çok güzel bir film özellikle hacamat karakteri mütmiş çok kaliteli bir mizah Biray hocam ellerinize sağlık
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izlediğime bin pişmanım film anlamsız sadece zaman kaybı zaten film bitmeden çıktım ..
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kesinlikle tavsiye etmiyorum, vereceğiniz paraya yazık. gülmekten kırıldık diyen arkadaşlara şaşırdım. biz salonda 50 kişiydik, çıkışta eğlenen kimse yoktu. evde olsa sonuna kadar seyretmezdim bile. yazık hakan yılmaz harcamış kendimi bu filmde
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Kesinlikle inanmayın paranıza ve zamanınıza yazık etmeyin koskoca sinemada 5 kişi vardı film bitmeden 3 kişi çıktı gitti
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süperrr bir flm olmuş taviseye ederim