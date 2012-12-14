Bana Bir Soygun Yaz

Onur Ankara’ya bir işini çözmek için yola çıkarken, arkadaşı Hacamat Hüso ona, Ankara'da bir tanıdığı teslim edilmek üzere bir kutu şekerleme teslim eder.

Onur'un uzatmalı sevgilisi olan Leyla, aldatıldığı kanısına varır ve çıkan tartışma sonucu Onur'un bütün eşyalarını, şekerleme kutusu da dahil olmak üzere yakar. Onur, sokakta peş parasız kalınca çocukları arkadaşları soluğu Fiko ile Süleyman evinde alır. Fakat 2 gün sonra Hacamat Hüso adamları, üçünü de yaka paça evden çıkartarak bir depoya getirir ve güzelce döverler. Zira başlarına büyük bela sarmışlardır. Hüso'nun onur'a emanet ettiği ve Leyla'nın yaktığı şekerleme kutusunda şeker değil, teslim edilmesi gereken 50 bin euro vardır!