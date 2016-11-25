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Bana Git De
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :25 Kasım 2016
- Yönetmen :
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- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :104 dk.
Filmin Konusu
Tayanç Ayaydın, varoluş bunalımını aşmak için İstanbul'dan Doğu'ya doğru yolculuk yapmak isteyen gitarist Ali'yi, Atiye ise ünlü olmak için Doğu'dan kaçıp İstanbul'a gelmek isteyen Leyal'i canlandırıyor.
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