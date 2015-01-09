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Bana Masal Anlatma

3 kişi izlemiş. | 42 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Bana Masal Anlatma
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 7.8 / 10
  • Filmin Puanı : 8.2 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Leyla ile Mecnun’un senaristi Burak Aksak’ın yazıp yönettiği Bana Masal Anlatma, sıradan bir mahallede, eskimeyen dostlukların kanatları altındaki iki gencin hikayesi! Delikanlı, kalbi iyilikle dolu, kızlar konusunda şeytanın bacağını kıramamış, çekingen dolmuş şoförü Rıza (Fatih Artman), doğup büyüdüğü mahallede, esnafın ve mahallelinin göz bebeği olan bir gençtir. Bir gün Rıza’ya bildiği her şeyi unutturup ezber bozduran Ayperi (Hande Doğandemir) hayatına girer...

Galeri

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Yorumlar

  • komedi acisindan oyle bir film beklemiyordum kesinlikle gidebilirsiniz her yasa hitap eden surukleyici bir filmdi ))

  • hakkaten çok güzel bir film... sonuçta burak aksak...

  • film gayet guzel,keyifliydi.izlemelisiniz

  • Bu filme basit diyen sinemadan anlamiyordur net! Orjinal bir senaryo, herkes anlamiyor demek ki. Hala vizyondayken kacirmamak gerek. Uc kez seyrettim ben

  • Tavsiye ediyorum,çok güzel bir filmdi

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Oyuncular ve ekip

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