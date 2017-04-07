New York Times'ın çok satan romanından uyarlanan Baraka, bizi bir babanın moral verici manevi yolculuğuna çıkarıyor. Bir aile trajedisi yaşadıktan sonra Mack Phillips'in (Sam Worthington) düştüğü derin depresyon, onu en içteki inancını sorgular hale getirir. Bu inanç kriziyle yüz yüze geldiğinde, Oregon vahşi doğasının derinlerinde terk edilmiş bir barakaya gitmesi için onu teşvik eden gizemli bir mektup alır. Şüphelerine rağmen Mack barakaya gider ve Papa (Octavia Spencer) adlı bir kadının liderlik ettiği esrarengiz üç yabancıyla karşılaşır. Bu toplantı sayesinde Mack, yaşadığı trajediyi anlama biçimini ve sonsuza dek hayatını değiştirecek önemli gerçeği bulur.