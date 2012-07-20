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Barbara
2 kişi izlemiş. | 15 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.2 / 10
- Filmin Puanı : 6.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Almanya
- Gösterim Tarihi :20 Temmuz 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
80’li yıllarda, Doğu Almanya’da geçen filmde, rejimle yaşadığı sorunlar nedeniyle önce tutuklanan, sonra da taşraya sürgüne gönderilen doktor Barbara, her hareketi gözlenmesine rağmen Batı’ya kaçmakta kararlıdır. Fakat sürüldüğü küçük kasabada tanıştığı meslektaşı André, değer yargılarını gözden geçirmesine neden olur. Yakın dönem Alman sinemasından soğukkanlı bir dram.
Galeri
Yorumlar
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sabırsızlıkla beklediğim bi film değil ama dikkatimi çekti izllicem
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ilginç bir filme benziyo bakalım.
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güzel bir avrupa filmine benziyor.
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cumartesi gidip izliycem. :)
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filmin fragmanını izledim açıkçası bana mükemmel olacak gibi geliyor
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