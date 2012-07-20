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Barbara

2 kişi izlemiş. | 15 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Barbara
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 7.2 / 10
  • Filmin Puanı : 6.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

80’li yıllarda, Doğu Almanya’da geçen filmde, rejimle yaşadığı sorunlar nedeniyle önce tutuklanan, sonra da taşraya sürgüne gönderilen doktor Barbara, her hareketi gözlenmesine rağmen Batı’ya kaçmakta kararlıdır. Fakat sürüldüğü küçük kasabada tanıştığı meslektaşı André, değer yargılarını gözden geçirmesine neden olur. Yakın dönem Alman sinemasından soğukkanlı bir dram.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • sabırsızlıkla beklediğim bi film değil ama dikkatimi çekti izllicem

  • ilginç bir filme benziyo bakalım.

  • güzel bir avrupa filmine benziyor.

  • cumartesi gidip izliycem. :)

  • filmin fragmanını izledim açıkçası bana mükemmel olacak gibi geliyor

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Oyuncular ve ekip

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