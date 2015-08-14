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Barbie Prenses ve Rock Star

Barbie Rock´n Royals

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Barbie Prenses ve Rock Star
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 3.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Bu neşeli müzikalde Barbie, Prenses Courtney rolünde, ünlü rock yıldızı Erika’yla yer değiştirdiklerinde dünyası altüst olan modern bir prensesi canlandırıyor. Bir karışıklık sonucu Prenses Courtney bir Pop Kampı’na, Erika da Kraliyet Kampı’na gönderilince birbirinden çok farklı iki dünya çarpışır. Rakip kampların liderleri karışıklığı çözmeye çalışırken hem Courtney hem de Erika, farklı dünyalara uyum sağlamayı öğrenirler. Aynı zamanda yeni ve beklenmedik arkadaşlar edinirken eğlenirler. Kızlar iki kampın da kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu öğrendiklerinde farklılıklarını kabul etmeli, gerçek seslerini bulmalı ve büyük düşünecek cesareti bulduğunuzda her şeyin mümkün olabildiğini gösteren destansı bir şarkı yarışması için bir araya gelmelidirler!

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