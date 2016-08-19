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Sinema>Film Arşiv >  Barbie: Uzay Macerası - Barbie: Starlight Adventure
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Barbie: Uzay Macerası

Barbie: Starlight Adventure

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Barbie: Uzay Macerası
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Filmin Konusu

Barbie, kaykayıyla uçabilen ve inanılmaz yeteneklere sahip olan kozmik bir prenses. Sevimli hayvan arkadaşı Pupcorn ve Barbie, kendi gezegenlerinde dolaşıyor ve çok eğleniyorlar. Bir gün gökyüzündeki yıldızlar eskisi gibi parlamamaya başlıyor ve galaksinin geleceği yıldızların dansı bittiği için tehlikeye giriyor. Barbie galaksiyi kurtarmak için görevlendirilen çok özel bir ekibe seçiliyor ve bu önemli görev için çok uzakta bir gezegene seyahat ediyor. Ekipteki herkesin muhteşem yetenekleri olduğunu gören Barbie kendi ile ilgili biraz endişe etse de kalbinin sesi dinleyerek her şeyi başarabileceğini görüyor.

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