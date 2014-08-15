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Barbie ve Sihirli Dünyası
Barbie and The Secret Door
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- IMDB Puanı : 5.8 / 10
- Filmin Puanı : 6.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Prenses olmanın getirdiği sorumluluklar yerine kendine kurduğu dünyada kitap okuyarak daha mutlu olan Barbie Derin, bir gün krallık bahçesinde dolaşırken tıpkı okuduğu bir kitapta olduğu gibi gizli bir kapı keşfeder. İçeriye adım attığındaysa kendini büyülü ve süprizlerle dolu bir dünya beklemektedir. Derin burada bir deniz kızı olan Nehir ve peri Ela ile tanışır ve onlardan Malucia adlı birinin bu evrendeki tüm sihri almaya çalıştığını öğrenir. Derin artık bu dünyaya dahil olduktan sonra sihirli güçlere de sahip olmuştur ve yeni arkadaşları bu sorunu yanlızca onun çözebileceğinden emindir.
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