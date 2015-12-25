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Sinema>Film Arşiv >  Barcelona'da Bir Yılbaşı Gecesi - Barcelona, nit d'hivern (Barcelona Christmas Night)
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Barcelona'da Bir Yılbaşı Gecesi

Barcelona, nit d'hivern (Barcelona Christmas Night)

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Fragmanlar


Barcelona'da Bir Yılbaşı Gecesi
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 6.7 / 10
  • Filmin Puanı : 1.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Binlerce hikayenin saklı olduğu bir yılbaşı gecesi Barselona’da kahramanlarımız birbirinden farklı aşklar yaşamaktadır: Carles ve Paula, çatırdayan evliliklerini ayakta tutmanın mücadelesini verirken, Oscar hayatının aşkını arama yolunda hiç ummadığı bir limana demir atar… Laura, yıllarca sakladığı sırrını ailesine açmak üzereyken, Miguel kutlamalar sırasında çocukluk aşkına rastlar ve bütün kutlamayı birbirine katar

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Yorumlar

  • somalide tacikistanda ve brunei de yilbasi kutlamak yasaklanmis. film bunlara cevap olarak cekilmis sanki. gerci yasaklama yeni oldu ama filmciler biliyolar daha once tom kuruuz un azinlik raporu filminde dokunmatikli ekranlar filan vardi simdi hersey dokunmatik oldu. sanki dunyayi filmciler yonetiyo

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