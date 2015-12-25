Barcelona'da Bir Yılbaşı Gecesi

Binlerce hikayenin saklı olduğu bir yılbaşı gecesi Barselona’da kahramanlarımız birbirinden farklı aşklar yaşamaktadır: Carles ve Paula, çatırdayan evliliklerini ayakta tutmanın mücadelesini verirken, Oscar hayatının aşkını arama yolunda hiç ummadığı bir limana demir atar… Laura, yıllarca sakladığı sırrını ailesine açmak üzereyken, Miguel kutlamalar sırasında çocukluk aşkına rastlar ve bütün kutlamayı birbirine katar