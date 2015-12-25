Barcelona'da Bir Yılbaşı Gecesi
Barcelona, nit d'hivern (Barcelona Christmas Night)
- IMDB Puanı : 6.7 / 10
- Filmin Puanı : 1.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Romantik
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : İspanya
- Gösterim Tarihi :25 Aralık 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
Binlerce hikayenin saklı olduğu bir yılbaşı gecesi Barselona’da kahramanlarımız birbirinden farklı aşklar yaşamaktadır: Carles ve Paula, çatırdayan evliliklerini ayakta tutmanın mücadelesini verirken, Oscar hayatının aşkını arama yolunda hiç ummadığı bir limana demir atar… Laura, yıllarca sakladığı sırrını ailesine açmak üzereyken, Miguel kutlamalar sırasında çocukluk aşkına rastlar ve bütün kutlamayı birbirine katar
Galeri
Yorumlar
-
somalide tacikistanda ve brunei de yilbasi kutlamak yasaklanmis. film bunlara cevap olarak cekilmis sanki. gerci yasaklama yeni oldu ama filmciler biliyolar daha once tom kuruuz un azinlik raporu filminde dokunmatikli ekranlar filan vardi simdi hersey dokunmatik oldu. sanki dunyayi filmciler yonetiyo