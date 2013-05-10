Barfi: Aşkın Dile İhtiyacı Yoktur

Barfi doğuştan konuşma ve duyma engelli bir gençtir. Annesi o küçükken ölmüş, babası da hasta bir adamdır. Barfi, şehre yeni gelen güzel ve narin Shruti'ye (İleana Dcruz) aşık olur ve onun kalbini kazanır ama dünyaları ters düşer. Shruti Barfi'ye olan ilgisine rağmen, toplumun ve ailesinin baskısı ile normal bir adam ile evlenir. Normal bir hayata başlar ve başka bir şehre taşınır. Jhilmil (Priyanka Chopra) otistik engelli ve Barfi'nin çocukluktan beri tanıdığı bir kızdır. Yıllar sonra polis kayıp olan Jhilmil için Barfi'nin peşinde koşmaktadır. Tam da bu noktada Barfi ile Shruti'nin yolları bir kez daha kesişir. Barfi'nin sevdiği kız Jhilmil'i kedi fare kovalaması içinde ararken Shruti Barfi'ye hala aşık olduğunun farkına varır. Şimdi Shruti kendi mutluluğu ile Barfi'nin mutluluğu arasında seçim yapmak zorundadır. Ya da Shruti sonsuz mutluluk için tek şansını kaybetmiş midir?