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Barınak

Sanctuary Population One

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Barınak
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Filmin Konusu

Barınak, istila altındaki bir dünyada ailesini arayan bir adamın hikayesini konu ediyor. Dünya yok olma tehlikesi karşı karşıyadır. Havadan bulaşan bir virüs, insanları etkisi altına alır. Genç bir idealist olan Ethan, değişen dünyada insanları kurtarmak içinzorlu bir mücadeleye girişir. Ancak enfekte olmuş insanların peşine düştüğü bu gezegende, bir yandan da geride bıraktığı ailesini bulmaya çalışanEthan, bu süreçte kendisini geçmişinin hayaletleri ile savaşırken bulur.

Galeri

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