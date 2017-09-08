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Barry Seal
American Made
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 8.2 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2017
- Gösterim Tarihi :8 Eylül 2017
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Universal Pictures'ın Barry Seal: Kaçakçı filminde Tom Cruise, Yarının Sınırında (Edge of Tomorrow) filminde birlikte çalıştığı direktör Doug Liman (Geçmişi Olmayan Adam, Bay ve Bayan Smith) ile tekrar bir araya geliyor. Barry Seal adındaki dolandırıcı pilotun şaşırtıcı ve gerçek macerasını anlatan film, Seal'in Amerika tarihindeki en büyük gizli operasyonu yürütmesi için CIA tarafından işe alınmasını konu alıyor.
Galeri
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