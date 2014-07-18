Barselona'da Bir Yaz Gecesi

18 Ağustos 2013 akşamı Barcelona’da gökyüzü, yüzlerce yıl tekrar etmeyecek bir kuyruklu yıldız geçidiyle ışıl ışıl parıldar. O gece kimi ilişkiler yeşerirken kimi de solar. 18 Ağustos 2013 akşamı Barcelona’da 567 aşk hikayesi yaşanır. Joan da, o gece bütün arkadaşlarını çağırdığı bir akşam yemeği organize eder.