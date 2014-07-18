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Barselona'da Bir Yaz Gecesi

Barcelona, nit d'estiu

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Barselona'da Bir Yaz Gecesi
  • IMDB Puanı : 6.3 / 10
  • Filmin Puanı : 6.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

18 Ağustos 2013 akşamı Barcelona’da gökyüzü, yüzlerce yıl tekrar etmeyecek bir kuyruklu yıldız geçidiyle ışıl ışıl parıldar. O gece kimi ilişkiler yeşerirken kimi de solar. 18 Ağustos 2013 akşamı Barcelona’da 567 aşk hikayesi yaşanır. Joan da, o gece bütün arkadaşlarını çağırdığı bir akşam yemeği organize eder.

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