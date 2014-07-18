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Barselona'da Bir Yaz Gecesi
Barcelona, nit d'estiu
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- IMDB Puanı : 6.3 / 10
- Filmin Puanı : 6.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : İspanya
- Gösterim Tarihi :18 Temmuz 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :96 dk.
Filmin Konusu
18 Ağustos 2013 akşamı Barcelona’da gökyüzü, yüzlerce yıl tekrar etmeyecek bir kuyruklu yıldız geçidiyle ışıl ışıl parıldar. O gece kimi ilişkiler yeşerirken kimi de solar. 18 Ağustos 2013 akşamı Barcelona’da 567 aşk hikayesi yaşanır. Joan da, o gece bütün arkadaşlarını çağırdığı bir akşam yemeği organize eder.
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