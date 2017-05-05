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Baş Belası

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Fragmanlar


Baş Belası
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 9.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Asya'nın düğününe iki gün kalmıştır fakat babasının ricası üzerine Çanakkale'deki bir cenaze törenine katılmak zorunda kalır. İstanbul'a dönüşü ise hayatının en önemli yolculuğu haline gelmez üzeredir. Çünkü Asya tanıyabileceği en saf ve sakar insanla tanışır ve Çanakkale'den İstanbul'a birlikte çıkacakları macera dolu yolculuk her ikisi için de hayatlarında önemli değişikliklere sebep olacaktır.

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