Baş Belası

Asya'nın düğününe iki gün kalmıştır fakat babasının ricası üzerine Çanakkale'deki bir cenaze törenine katılmak zorunda kalır. İstanbul'a dönüşü ise hayatının en önemli yolculuğu haline gelmez üzeredir. Çünkü Asya tanıyabileceği en saf ve sakar insanla tanışır ve Çanakkale'den İstanbul'a birlikte çıkacakları macera dolu yolculuk her ikisi için de hayatlarında önemli değişikliklere sebep olacaktır.