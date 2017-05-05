Sinema>Film Arşiv > Baş Belası
Baş Belası
0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 9.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :5 Mayıs 2017
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
Asya'nın düğününe iki gün kalmıştır fakat babasının ricası üzerine Çanakkale'deki bir cenaze törenine katılmak zorunda kalır. İstanbul'a dönüşü ise hayatının en önemli yolculuğu haline gelmez üzeredir. Çünkü Asya tanıyabileceği en saf ve sakar insanla tanışır ve Çanakkale'den İstanbul'a birlikte çıkacakları macera dolu yolculuk her ikisi için de hayatlarında önemli değişikliklere sebep olacaktır.
Galeri
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.