Kıbrıslı Türkler, güneyi Avrupa Birliği'nde olan Kıbrıs'ın kuzeyinde Avrupa Birliği'nin "kontrol altında olmayan" topraklarında yaşamaktadır. Arif Salih Kırdağ, Rumlarla Türkleri yeniden bir devlet çatısı altında toplayarak, 40 yılı aşkın süredir devam eden Kıbrıs Sorunu'nu çözeceğine kendini fazlaca inandırmış ve buna destek ararken kendi gerçekliğini kaybetmiş bir politikacıdır.