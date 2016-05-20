Başımın Belası

Üniversitede öğretim görevlisi olan Andrew, hayatını kaybeden ünlü müzisyen Hunter Miles'ın biyografisini yazmak isteyince müzisyenin eşi Hannah'nın yaşadığı kasabaya giderek ondan yardım ister. Ancak Hannah da aynı amaçla çalışmaya başlamıştır bile ve bilgilerini paylaşmak konusunda pek istekli değildir. Birbirlerini son derece antipatik bulan bu ikiliye, kasabanın seksi erkeği Curtis, Andrew'un New York'tan çıkagelen sevgilisi Finley ve Hannah'nın her konuda abartıya kaçan ailesi katılınca işler iyice sarpa sarar.