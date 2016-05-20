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Başımın Belası

Tumbledown

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Fragmanlar


Başımın Belası
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 6.2 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Üniversitede öğretim görevlisi olan Andrew, hayatını kaybeden ünlü müzisyen Hunter Miles'ın biyografisini yazmak isteyince müzisyenin eşi Hannah'nın yaşadığı kasabaya giderek ondan yardım ister. Ancak Hannah da aynı amaçla çalışmaya başlamıştır bile ve bilgilerini paylaşmak konusunda pek istekli değildir. Birbirlerini son derece antipatik bulan bu ikiliye, kasabanın seksi erkeği Curtis, Andrew'un New York'tan çıkagelen sevgilisi Finley ve Hannah'nın her konuda abartıya kaçan ailesi katılınca işler iyice sarpa sarar.

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Yorumlar

  • Güzel bir ev, hoş manzaralar... Romantizm tadında...

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Oyuncular ve ekip

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