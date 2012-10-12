Başka Bir Kadın
La vie d'une autre
- IMDB Puanı : 6.3 / 10
- Filmin Puanı : 8.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi, Dram, Gizem
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Belçika, Fransa, Lüksemburg
- Gösterim Tarihi :12 Ekim 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :97 dk.
- Dağıtıcı :Chantier
Filmin Konusu
29. yaş gününü kutladıktan sonra sevgilisiyle beraber uykuya dalan Marie uyandığında bambaşka gerçeklerle karşılaşır. 10 yaşında bir çocuğu olan anne, zengin bir iş kadını ve çok sevdiği adamla düşman iki yabancı olarak uyanmıştır. Gençliğinde çok sevdiği insanların hiç biri hayatta değildir. Marie, onları nasıl kaybettiğiyle ilgili olarak kendisini sorgular.
Galeri
Yorumlar
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Sıra dışı güzel bi hikaye tasarlanmış bir yerden sonra sonunda ne olacagını kestirseniz bile izlemekten vazzgeçmiyorsunuz :D
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Juliette Binoche filmi kurtarmış diyebiliriz.dier oyuncuda hakkını veriyor,izlenebilecek bir film
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bu filme kız arkadaşım istediği için mecburen gittim pişmanmıyım evet
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Başlarda sıkıcı bir filmdi ama sonra ilginç gelmeye başladı
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Filmi çok beğendim çok güzel anlatılmış hikaye..