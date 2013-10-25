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Başka Söze Gerek Yok
Enough Said
1 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.1 / 10
- Filmin Puanı : 8.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Evliliği sona eren Eva'nın hayattaki tek varlığı kızıdır ve onun hayatını idame ettirmek için yoğun bir tempoda çalışmaktadır. Masözlük yapan Eva, kızının yeni bir okula başlayacağı bu dönemde bu okulun masraflarını nasıl karşılayacağını kara kara düşünmektedir. Bu sıkıntılı dönemde Albert isimli iyi kalpli bir adamla tanışır. Albert, komik ve sevimli halleriyle Eva'yı etkiler ve ikili arasındaki ilişki zamanla daha romantik bir hal almaya başlar.
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Yorumlar
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James Gandolfinin son filmi. sopranos sevenler mutlaka izlemeli
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iyi bi film sinemada izlemeseniz bile mutlaka izlemeye çalışın
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