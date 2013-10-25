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Sinema>Film Arşiv >  Başka Söze Gerek Yok - Enough Said
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Başka Söze Gerek Yok

Enough Said

1 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Başka Söze Gerek Yok
  • IMDB Puanı : 7.1 / 10
  • Filmin Puanı : 8.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (2 oy) sen de oy kullan!
  • Tür :Komedi
  • Yapım Yılı :2013
  • Ülke : ABD
  • Gösterim Tarihi :25 Ekim 2013
  • Süre :93 dk.

 

Filmin Konusu

Evliliği sona eren Eva'nın hayattaki tek varlığı kızıdır ve onun hayatını idame ettirmek için yoğun bir tempoda çalışmaktadır. Masözlük yapan Eva, kızının yeni bir okula başlayacağı bu dönemde bu okulun masraflarını nasıl karşılayacağını kara kara düşünmektedir. Bu sıkıntılı dönemde Albert isimli iyi kalpli bir adamla tanışır. Albert, komik ve sevimli halleriyle Eva'yı etkiler ve ikili arasındaki ilişki zamanla daha romantik bir hal almaya başlar.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • James Gandolfinin son filmi. sopranos sevenler mutlaka izlemeli

  • iyi bi film sinemada izlemeseniz bile mutlaka izlemeye çalışın

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