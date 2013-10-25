Başka Söze Gerek Yok

Evliliği sona eren Eva'nın hayattaki tek varlığı kızıdır ve onun hayatını idame ettirmek için yoğun bir tempoda çalışmaktadır. Masözlük yapan Eva, kızının yeni bir okula başlayacağı bu dönemde bu okulun masraflarını nasıl karşılayacağını kara kara düşünmektedir. Bu sıkıntılı dönemde Albert isimli iyi kalpli bir adamla tanışır. Albert, komik ve sevimli halleriyle Eva'yı etkiler ve ikili arasındaki ilişki zamanla daha romantik bir hal almaya başlar.