Baskın 2
The Raid 2: Berandal
- IMDB Puanı : 8.0 / 10
- Filmin Puanı : 7.2 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim, Aksiyon, Suç
- Yapım Yılı :2014
- Gösterim Tarihi :4 Nisan 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :150 dk.
Filmin Konusu
Tahmin ettiğinden çok daha zorlu olan baskın operasyonuyla çeteyi çökerten Rama, yeraltı dünyasının çok daha büyük isimlerinin dikkatini çeker. Ailesi tehlike altındadır, karısını ve yeni doğmuş bebeğini korumanın tek bir yolu vardır. Yeraltı dünyasına casus olarak girecek ve yozlaşmış sistemin çürük halkalarını oluşturan en tepedeki politikacı ve polisleri açığa çıkarmak için aralarına sızacaktır. Rama bu gizli görev için çete liderinin oğlunun ekibine girebilmelidir.
Galeri
Yorumlar
-
ne zaman gelecek bilgisi olan varmı aradım hiç biyerde yok
-
bu fılm hıcbir salon da yok henuz sanırım bulamıyorum bılenler salon bılgısı mumkunse
-
Filmin başından sonuna kadarkan vardı imdb puanını çok abartı buldum testereyi izleyemeyenler bu filme hiç yaklaşmasın
-
non-stop çok iyiydi. baskın da iyi bi aksiyon filmi. dövüş sahneleri çok başarılı
-
iyi ama imdb puanının biraz abartı olduğunu düşünüyorum. 7 puan veririm