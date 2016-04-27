Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Baskın Günü - Bastille Day
Paylaş

Baskın Günü

Bastille Day

1 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Baskın Günü
  • IMDB Puanı : 6.3 / 10
  • Filmin Puanı : 9.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (4 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Michael Mason, içinde cüzdandan daha fazlası olan bir çantayı çalınca, bir anda CIA'nın bir numaralı hedefi haline gelen, Paris'te yaşayan Amerikalı bir yankesicidir. Söz konusu olayı sahada inceleyen CIA ajanı, Sean Briar, kısa zamanda Michael'ın çok daha büyük bir oyunun sadece piyonu olduğunu fark eder. Ancak Briar aynı zamanda Michael'ın bu büyük çaplı komployu açığa çıkarmak için çok büyük yardımı dokunacağının da farkına varır. Emirleri hiçe sayan Briar, olayın seri bir şekilde can damarına inip, bir an önce peşine düşebilmek için Michael ile onun yankesicilik alanındaki uzmanlığından faydalanmak üzere iş birliği yapar. 24 saatlik amansız bir takip sürüp giderken, birbirlerinden çok farklı olan ikili, kendilerinin hedef olduğunu ve ortak düşmanlarını alt etmek için birbirlerine güvenmek zorunda olduklarını keşfetmekte gecikmez...


Filmin Eleştrisi




Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Her saniyesi aksiyon dolu bir film..10 üzerinden 7

  • Fragmanından belli güzel bi film oldugu. Kötü diyenin beyninden şüphe ederim

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Baskın Günü filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Baskın Günü filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir