Baskın Günü

Michael Mason, içinde cüzdandan daha fazlası olan bir çantayı çalınca, bir anda CIA'nın bir numaralı hedefi haline gelen, Paris'te yaşayan Amerikalı bir yankesicidir. Söz konusu olayı sahada inceleyen CIA ajanı, Sean Briar, kısa zamanda Michael'ın çok daha büyük bir oyunun sadece piyonu olduğunu fark eder. Ancak Briar aynı zamanda Michael'ın bu büyük çaplı komployu açığa çıkarmak için çok büyük yardımı dokunacağının da farkına varır. Emirleri hiçe sayan Briar, olayın seri bir şekilde can damarına inip, bir an önce peşine düşebilmek için Michael ile onun yankesicilik alanındaki uzmanlığından faydalanmak üzere iş birliği yapar. 24 saatlik amansız bir takip sürüp giderken, birbirlerinden çok farklı olan ikili, kendilerinin hedef olduğunu ve ortak düşmanlarını alt etmek için birbirlerine güvenmek zorunda olduklarını keşfetmekte gecikmez...