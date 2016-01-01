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Baskın: Karabasan

0 kişi izlemiş. | 7 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Baskın: Karabasan
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.7 / 10
  • Filmin Puanı : 4.2 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Filmde, beş polisin gece devriyesi sırasında gelen yardım çağrısı üzerine destek için gittikleri terkedilmiş tarihi bir Osmanlı karakolunda başlarına gelenler anlatılıyor.


Filmin Eleştrisi




Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • bu filme film olarak bakmayın..film illuminatiye insan çekmek amacıyla subniminal içeriyor.filmde keçi kafası takan cani aslında bamhomet ...! pan'nın labilerenti olayı...yeni dünya düzeni..bu film illuminati türkiye tarafından desteklenmiş 100%...

  • Paranıza yazık böyle filmleri çıkarıyorlar sonra niye türk sineması gelişmiyor diyorlar

  • Bu nasıl bir film yavv

  • Berbat berbat berbat!!

  • Türklerin cevirdigi en psikopat film budur muhtemelen. Acayip kufurlu diyaloglar ve sinir bozucu sahne vardi. Konuyu cok anlamadim gerci bi konu varmiydi ondanda emin degilim. Film icin tavsiyem su sakin bi bayanla gitmeyin. Tek yada erkek arkadas grubu filmi izlemek icin ideal.

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Oyuncular ve ekip

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