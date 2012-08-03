Baskın
Serbuan maut
- IMDB Puanı : 7.6 / 10
- Filmin Puanı : 7.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim, Aksiyon, Suç
- Yapım Yılı :2011
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :3 Ağustos 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :101 dk.
Filmin Konusu
Özel bir operasyon timi, şehir dışındaki mahallelerden birinde aranan bir uyuşturucu tücarrıın gizlendiği istihbaratını alır ve adamı yakalamak için oturduğunu binaya baskın düzenlerler.
Fakat atladıkları nokta bu apartmanın her katı farklı suçlularla hüküm giymiş onlarca katil, manyak, hırsız ve çeteyle doludur.
Baskın yapılacağı haberini alınmasıyla hepsi birden örgütlenir ve binanın çıkışları kilitlenir.Operasyon timindeki polisler tuzağa düşürülür ve büyük kısmı acımasızca öldürülür. Birkaç polis canlarını kurtarmayı başarır ama hayatta kalmak için 30 katlı ve her katı tehlike dolu binanın en tepesine tırmanmak zorundadırlar.
Galeri
Yorumlar
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bu film çok güzel izleyin mutlaka :)::))))
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bu filim güzel ama birde türkçe düblaj olsa daha iyidi
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harika bi film
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Yahu bu çok eski bir film değil mi? 4-5 yıl oldu izleyeli. Ethan Hawke'ın oynadığı film. Konu aynı. Ama oyuncu kadrosunda adı geçmiyor. Aynı film olduğundan eminim. Belki yeniden başka oyuncalarla çekmişler. Ama film çok güzeldi. Eğer bahsedilen filmse.
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güzel bir film ..ben beğendim..