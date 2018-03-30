Sinema>Vizyona Girecek Filmler > Başlat - Ready Player One
Başlat
Ready Player One
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 8.1 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Bilim Kurgu
- Yapım Yılı :2018
- Gösterim Tarihi :30 Mart 2018
- Yönetmen :
- Dağıtıcı :Warner Bros Turkey
Filmin Konusu
Küçük yaşta anne babasız kalan Wade Watts, kendini oyalamak için zamanını The Oasis adlı bir oyun evreninde geçirir. Oyunun kurucusu oyun evreninin içine bir anahtar saklamıştır ve öldüğünde tüm servetini ve oyunun kontrolünü bu anahtarı bulana vaadetmektedir. Wade de bu macera dolu hazine avının peşine düşmüştür.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.