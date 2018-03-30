Küçük yaşta anne babasız kalan Wade Watts, kendini oyalamak için zamanını The Oasis adlı bir oyun evreninde geçirir. Oyunun kurucusu oyun evreninin içine bir anahtar saklamıştır ve öldüğünde tüm servetini ve oyunun kontrolünü bu anahtarı bulana vaadetmektedir. Wade de bu macera dolu hazine avının peşine düşmüştür.