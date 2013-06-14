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Başvuru: Kabul
Admission
3 kişi izlemiş. | 8 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.7 / 10
- Filmin Puanı : 4.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :14 Haziran 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :107 dk.
Filmin Konusu
Kabul ofisinde çalışan Portia, üniversiteye seçilecek öğrencileri toplamak üzere yola çıkar. Üniversiteden arkadaşı John’un öğrencisi Jeremiah, Princeton Üniversitesi’ne kabul edilmek üzeredir. Jeremiah’nın, Portia’nın evlatlık vermek zorunda olduğu oğlu olmasından şüphelenilmektedir. Bu durum, Portia’nın birçok şeyi keşfetmesini sağlayacaktır.
Galeri
Yorumlar
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imdb puanı çok düşük
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hiç komik gibi durmuyo
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romantik komedi filmlerini seviyorum bi şans verilebilir bence
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fragmanı bile çok sıkıcı filmi düşünemiyorum
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