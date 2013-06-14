Başvuru: Kabul

Kabul ofisinde çalışan Portia, üniversiteye seçilecek öğrencileri toplamak üzere yola çıkar. Üniversiteden arkadaşı John’un öğrencisi Jeremiah, Princeton Üniversitesi’ne kabul edilmek üzeredir. Jeremiah’nın, Portia’nın evlatlık vermek zorunda olduğu oğlu olmasından şüphelenilmektedir. Bu durum, Portia’nın birçok şeyi keşfetmesini sağlayacaktır.