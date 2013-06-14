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Başvuru: Kabul

Admission

3 kişi izlemiş. | 8 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Başvuru: Kabul
  • IMDB Puanı : 5.7 / 10
  • Filmin Puanı : 4.8 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Kabul ofisinde çalışan Portia, üniversiteye seçilecek öğrencileri toplamak üzere yola çıkar. Üniversiteden arkadaşı John’un öğrencisi Jeremiah, Princeton Üniversitesi’ne kabul edilmek üzeredir. Jeremiah’nın, Portia’nın evlatlık vermek zorunda olduğu oğlu olmasından şüphelenilmektedir. Bu durum, Portia’nın birçok şeyi keşfetmesini sağlayacaktır.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • imdb puanı çok düşük

  • hiç komik gibi durmuyo

  • romantik komedi filmlerini seviyorum bi şans verilebilir bence

  • fragmanı bile çok sıkıcı filmi düşünemiyorum

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Oyuncular ve ekip

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